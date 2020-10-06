Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde zincirleme kaza

Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde az önce yaşanan zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Ortaköy Camisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasında kalan Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında meydana gelen kazada üç araç birbirine girdi.
Olay yerinden gelen ilgilere göre yaralıların olduğu bildirildi.
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