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Dörtyol, Girne ve Boğazköy’de yüklü miktarlarda para çalındı

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Dörtyol, Girne ve Boğazköy’de yüklü miktarlarda para çalındı

Dörtyol, Girne ve Boğazköy’de araçtan, iş yerindeki cüzdandan ve evden para çalınmasıyla ilgili meselelerde zanlı olarak görülen 3 kişi tutulandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Dörtyol’da bir şahsa ait araçta muhafaza edilen 150 bin TL ve 800 Sterlin nakit paralar çalındı. 2021 yılında ve dün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.G.(E-42) tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, işverene ait cüzdandan 350 Euro ve 275 Dolar nakit para çalındı. 4 Haziran’da meydana gelen olayda zanlı olarak görülen iş yeri çalışanı A.D.Ş.(E-23) tutuklandı.

Öte yandan Boğazköy’de bir şahsa ait evden 3 ile 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin Euro, 130 Sterlin ve 50 Leva nakit paralar çalındı, zanlı Y.S.(E-44) tutuklandı.

- İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Kalkanlı’da, dün saat 10.00 sıralarında, izmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Gerekli tedbiri almadan çalışan N.Ç.(E-52) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bir şahsa ait olan ve depo olarak kullanılan etrafı telli alanda çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yedek parça olarak kullanılan iş yerine ait dört araçla üç tonluk su deposu zarar gördü.

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