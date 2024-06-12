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Dört yıldır kaçak yaşayan Nijeryalı, cezaevine gönderildi

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Gönyeli'de polisleri görünce kaçan, girdiği bir apartman koridorunun penceresinden atlayan ve yakalandıktan sonra bin 288 gündür ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Nijeryalı Obifen Aderniran cezaevine gönderildi

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Dört yıldır kaçak yaşayan Nijeryalı, cezaevine gönderildi
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Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Obifen Aderniran dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis,  8 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi Ekiplerinin yolda yürüyen zanlıyı şüpheli görerek, kimlik kontrolü yapmak istediğini söyledi.  Polis, zanlının ekipleri fark edince bir apartmana giriş yaptığını, akabinde polisin peşinden gitmesi üzerine apartman koridorunun penceresinden atladığını açıkladı. Polis, ikinci kattan atlayan zanlının olay yerinde yakalandığını, sağlık kontrolü için Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Kasım 2020 tarihinden beri bin 288 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun görüldüğünü belirtti. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Zanlının avukatı ise müvekkilinin annesinin kanser hastası olduğunu, en kısa sürede ülkesi Nijerya’ya dönmek istediğini söyledi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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