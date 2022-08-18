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Dört yıl sonra tutuklandı

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Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde Serhan Çakır’a ait aracın kundaklanmasıyla ilgili azmettirici olduğu iddiası üzerine Sabri Yıldırım, dört yıl sonra tutuklandı

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Dört yıl sonra tutuklandı

Kızılbaş bölgesinde 2018 yılında meydana gelen araç kundaklama meselesi ile ilgili azmettirici olduğu iddiası ile tutuklanan zanlı Sabri Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın, olguları aktardı. Polis, Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat 2018 tarihinde Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, tamamen yakılmasıyla ilgili tutuklanıp yargılanan iki kişinin hapis cezası aldığını belirtti. Polis, iki sanıktan birinin konu aracı Sabri Yıldırım’ın teşviki ile yaktığına yönelik ifade verdiğini ve zanlı Sabri Yıldırım’ın 16 Ağustos tarihinde Kasti hasar suçuyla tutuklandığını anlattı. Polis,  tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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