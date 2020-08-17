Domuzcular Burnu'nda yangın paniği

Lefkoşa'nın Domuzcular Burnu olarak bilinen askeri bölge yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana gelen yangın bölgede panik yaşattı.Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa'da Kızılbaş Bölgesinde gençtepe mevkiinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile, akasya ağaçları, bir adet elektrik direği ve bir römork aracın lastiği yanarak zarar gördü.Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra askeri personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın ile ilgili yapılan söndürme çalışmasını aşağıdaki linkten görebilirsiniz.