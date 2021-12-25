Dolandırıcılıkla 15 bin sterlin aldı

Kendisini polis olarak tanıtan kimliği meçhul bir kişi, 70 yaşındaki adamı bir suç örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle 15 bin sterlin dolandırdı. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı

Kendisini polis olarak tanıtan kimliği meçhul bir kişi önceki gün, 70 yaşındaki Hasan Akça’yı 15 bin sterlin dolandırdı.Öğleden sonra yaşanan olayda, kimliği meçhul erkek şahıs cep telefonundanHasan Akça’yı aradı.Meçhul şahıs, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir suç örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle Hasan Akça ile buluşarak, 15 bin sterlin nakit parayı hile ile aldı.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 39 yaşındaki Harun Sırakaya, 44 yaşındaki Kenan Aslan ve 29 yaşındaki Elmaz Karamanoğlu tutuklandı.Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, Zanlı-1 Harun Sırakaya, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu ve Zanlı-3 Kenan Aslan’ın Lefkoşa'da meydana gelen Hile ile Sirkat meselesi ile ilgili methaldar olduklarını belirtti. Polis, 22.12.2021 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde, henüz tespit edilemeyen konu şahıs veya şahısların kullanımında bulunan 05528226749, 05526503981, 05464040834 çağrı numaralı hatlardan Lefkoşa'da sakin Hasan Akça’nın (E-70) kullanımında bulunan 05338610161 çağrı numaralı hattını arayarak kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp FETÖ teror örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle Hasan Akça ile konu adreste buluşup adı edilenden hile ile 15.000 STG nakit parayı sirkat ettiğini anlattı. Polis, 23.12.2021 tarihinde Zanlı-1 Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12.000 STG nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığın ve zanlı-1 Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda mahkeme emri ile yapılan incelemede Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu'na ait 05338251189 numaralı hattı ile olay günü, olay anından önce ve sonra telefon görüşmesi olduğu tespit edildiğini anlattı. Polis, yine aynı gün Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilmiş olup mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.Polis, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun vermis olduğu sözlü beyanında: Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Zanlı-3 Kenan ASLAN isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, Kirvesi olan Zanlı-1 Harun SARIKAYA (05488772291) isimli bir şahsın Türkiye'den KKTC'ye geleceğini, kendisinin Güzelyurt'tan alıp herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini ve Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nu 22.12.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Güzelyurt terminalinde Zanlı-1 Harun SIRAKAYA ile buluşup adı edileni Güzelyurt hotele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı. Polis, aynı gün Zanlı-3 Kenan Aslan, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu'nu telefonda arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceği konusu ile ilgili soru sormasına müteakip, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun Lefkoşa'ya gideceğini söylediğini belirtti. Polis, “Bunun üzerine Zanlı-3 Kenan ASLAN, bir tanıdığından para alacağını Zanlı-2 Elmaz KARAMANOĞLU na söyleyip, alacağını alması için adı edileni olay yeri olan Gönyeli Kanun sokak adresine gönderip müşteki Hasan AKÇA ile buluşmasını sağlayıp kahverengi zarf içerisinde bulunan 15.000 stg nakit parayı aldırmıştır” dedi. Polis, aynı gün Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun bahse konu parayı aldıktan sonra Gönyeli 'den Güzelyurt'a geri dönüp Güzelyurt hotele gidip bahse konu parayı Zanlı-1 Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini beyan ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını ve bu olayın toplumumuzda büyük bir infial yarattığını belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.