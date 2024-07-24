Dolandırıcılığın böylesi!

Mağusa’da kendisine ait olmayan bir evi satıp bir kişiden 100 bin sterlin para alan, ticaret yapma bahanesiyle de üç kişiden 43 bin 400 dolar ile 75 bin sterlin alan dolandırıcı yakalandı

2022-2023 yılları içinde toplam 43 bin 400 dolar ve 175 bin sterlin parayı sahtekârlıkla temin eden kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da, 47 yaşındaki isminin baş harfleri S.B.M.A.Z.’nin, faaliyette olmayan bir gıda şirketinin yetkilisi ve sahibi olmadığı halde, ticaret yapma bahanesi ile dört ayrı şahıstan toplam 43 bin 400 dolar ile 75 bin sterlin nakit parayı, ayrıca İskele’de yapımı devam eden bir ikametgahı, kendisinin olmadığı halde kendisinin gibi gösterip satacağı beyanında bulunarak, başka bir şahıstan 100 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.B.M.A.Z. önceki gün Gazimağusa'da tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlının, 2022 ile 2023 yılları arasında, 2022 yılında kapanan bir gıda şirketinin adını kullanarak, ticaret yapma bahanesiyle, N.A. isimli müştekiden 75 bin sterlin, B.A.’dan 16 bin 800 dolar, S.A.’dan 6 bin 600 dolar ve F.A’dan.20 bin dolar para aldığını söyledi. Polis, zanlının İskele’de inşaatına devam edilen müstakil bir evi, kendisinin olmadığı halde 100 bin sterlin karşılığı N.A. isimli kişiye satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini de açıkladı.

Zanlının önceki gün tespit edildiğini belirten polis, zanlının tutuklanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

