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Direksiyon hakimiyetini kaybetti beton sete çarptı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti beton sete çarptı

 İskele-Gazimağusa ana yolunda seyreden bir araç rejüfü ayıran beton sete çarparak savruldu ve ayrı şeritte seyreden başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre saat 13.00 sıralarında İskele-Gazimağusa ana yolunda RA 002 plakalı araçla seyreden Olena Marchenko (K-34), soldan ikinci şeritte güneye doğru seyrettiği sırada Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüzce sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte aynı istikamette giden Ekaterina Malaeve (K-27) yönetimindeki NL 670 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle  yolun solundan çıkıp bankete düşen RA 002 plakalı araç, önce toprak sete ardından da beton sete çarpıp takla attı.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını bildirdi.

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