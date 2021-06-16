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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı
Lefkoşa'da akşam saatlerinde sürücünün  süratli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Kaza saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'nden gelerek Kermiya yoluna dönen NG 381 plakalı araç sürücüsünün süratli olması sonucunda aracının direksiyon hakimi,yetini kaybederek orta refüjde bulanan aydınlatma direğine vurarak dumasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta zarar oldu. 
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