Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa'da akşam saatlerinde sürücünün süratli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'nden gelerek Kermiya yoluna dönen NG 381 plakalı araç sürücüsünün süratli olması sonucunda aracının direksiyon hakimi,yetini kaybederek orta refüjde bulanan aydınlatma direğine vurarak dumasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta zarar oldu.