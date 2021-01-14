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Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi

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Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
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Lefkoşa'da bu gecenin ilk saatlerinde kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. ,
Polisten verilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Ertuğrul Arif Sokak üzerinde batı istikametine doğru yönetimindeki RG 824 plakalı kamyon araç ile seyreden 30 yaşındaki Özcan SÖĞÜT, Kızılbaş çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırma ardından da Kızılbaş Kilisesini çevreleyen çevre duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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