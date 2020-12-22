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Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti

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Lapta yakınlarında önündeki araçları solundan geçmeye çalıştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmesi sonucunda karşıdan gelen iki araçla çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

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Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Girne — Güzelyurt anayolunun Lapta yakınlarında akşamüzeri dikkatsiz sürücünün sebep olduğu üç aracın karıştığı kaza yürekleri ağza getirirken, kaza sonucu iki araç sürücüsü yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sıralarında Girne — Güzelyurt anayolunun 1 1-12 km arasında Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyretmekte olan araçları yolun solundan geçmeye başladığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı.
Grimsley aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Maureen Stothard yönetimindeki HC 184 plakalı araca çarparak savrulmuş ve yine karşı istikametten gelmekte olan Yasemin Pakaki yönetimindeki RZ 011 plakalı araca çarparak durdu.
Kaza sonucu yaralanan RS 811 plakalı araç sürücüsü Pakaki’nin tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde; HC 184 plakalı araç sürücüsü Stothard’ın ise Girne Dr.Akçiçek Hastanesi’nde halen sürmekte.
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