banner762
banner815
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
12 0
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
8 0
 
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
14 0
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
15 0
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
87 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
8 0
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
20 0
banner797
banner794

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarptı

banner476

banner825
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarptı

Girne'de direksiyon hakimiyetini yitiren şoför kaldırıma çıkıp, yayalara çarptıktan sonra ağaca vurduktan sonra durdu. Olayda şoför dahil toplam 3 kişi yaralandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle: 
"Bugün saat 18.00 sıralarında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Cumhur Doğruyol (E-58), yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından kaldırma çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu Emir (K-58) ve kimliği meçhul erkek bir şahsa çarptıktan sonra kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer Emir  daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aracın çarptığı kimliği meçhul şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.