Direksiyon başında kalbine yenildi

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt - Gaziveren anayolunda az önce yaşanan olayda araç sürücüsü direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gaziveren sakini 74 yaşındaki İsmail Toksoy eşi Feride Toksoy'la Güzelyurt'ta dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu aracında yaşamını yitirdi.

Aydınköy ile Gaziveren arasında FK 659 plakalı aracını kullandığı sırada kalp krizi geçiren Toksoy'un aracının dümenini sola kırarak yol kenarındaki kamışlıklara girerek durmasının, büyük bir facianın önüne geçtiği de ifade edildi.

Olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans meftanın kaldırılması için doktorun gelerek rapor vermesini bekledi.

