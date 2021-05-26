Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı

Dipkarpaz - Zafer Burnu arasında bulunan Şelenoz mevkiinde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük makilik alan ile 4 dönüm biçilmemiş arpa ve bir dönüm anız yandı.

Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, çevre halkı traktörler ile ve Dipkarpaz Belediyesine ait iş araçları ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

