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'Dinamit Operasyonu'nda 3 tutuklu

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'Dinamit Operasyonu'nda 3 tutuklu
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Tirmen ve Vadili’degerçekleştirilen Dinamit Operasyonu'nda yüklü milktarda uyuşturucu ele geçirilirken, üç kişi de tutuklandı. 
Polisten verilen bilgiye göre, 21.08.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Tirmen ve Vadili’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Dinamit Operasyonu) kapsamında, Ö.A.K.(E-30), E.K.(E-35) ve B.Y.(E-47)’nin tasarruflarında, toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ve 42 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü, 2 adet el yapımı cam pipo, 2 adet ucu yanık sarma sigara, 6 adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 169.9 TL, 3000 Stg ve 200 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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