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Dimililer’e bir ay hapis

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Tasarrufunda mermi bulunan iş insanı İsmail Dimililer, bir ay hapis cezasına mahkum edildi

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Dimililer’e bir ay hapis

 
Tasarrufunda mermi bulunan iş insanı İsmail Dimililer’in aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Barkın açıkladı. Kararı okuyan Kıdemli yargıç, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu ruhsatı olmasına rağmen tasarrufunda kendisine verilen iznin üzerinde mermi bulundurarak suç işlediğini belirtti. Barkın sanığın aleyhine getirilen davasını kabul ederek adaletin erken tecelli bulmasına olanak sağlamasını lehine değerlendirdikten sonra sanığı mahkûm ettikleri davalardan 1 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 
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