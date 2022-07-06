Dikmen - Lefkoşa Anayolu’nda kaza: 1 ağır yaralı

Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karşı şeride geçmesi sonucunda yaşanan kazada bir kişi ağır yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 38 yaşındaki Emete YORGANCIOĞLU, yönetimindeki EF 105 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının yol içerisinde savruldu. Yorgancıoğlu’nun kullandığı araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan 35 yaşındaki Hayrullah TABAŞ yönetimindeki SZ 394 plakalı van araç ile çarpıştı.Kaza sonucu ağır yaralanan EF 105 plakalı araç sürücüsü Emete YORGANCIOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.