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Dikmen'de silahlı saldırı

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Dikmen’de Hakkı Beyaz’a ait eve kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar evin duvarına ve önündeki ağaca isabet etti, herhangi bir yaralanma olmadı. Saldırganlar kayıplara karıştı

Dikmen'de silahlı saldırı
  
Dikmen’de Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı Beyaz’a ait ev, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, kurşunlar ikametgahın duvarına ve ikametgahın önündeki ağaca isabet etti.
Olay dün sabaha yakın saat 01:30 sıralarında meydana geldi.
Dikmen'in "Yenimahalle" bölgesi Safir Sokak’ta meydana gelen olayda ev kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar kayıplara karıştı. Bölge sakinleri silah sesleri ile ayağa kalktı.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme, Boğaz Karakolu'nda görevli polis ekipleri ve Girne Adli Şube, Beyaz’ın evinde öğle saatlerine kadar inceleme yaptı.
Bölge sakinlerinin de ifadelerine başvuran polis, Beyaz’ın evindeki kamera görüntülerini mercek altına aldı.
 
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