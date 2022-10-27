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Dikmen'de cinayete teşebbüs

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Dikmen'de cinayete teşebbüs
Dikmen’de, bıçakla öldürülmeye çalışılan bir kişi boynundan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay bugün 00.45’te meydana geldi.
Dikmen’de Şükrü Günel’in kaldığı lojmanın yatak odasına izinsiz giren R.B. (E-34), dün, gün içinde yaptıkları telefon konuşması sırasında kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Günel'i bıçakla öldürmeye çalıştı.
Boynundan yaralanan Şükrü Günel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.
R.B. ise polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
 
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