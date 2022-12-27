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Dikmen Belediyesi'nde olaylı sabah

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Dikmen Belediyesi'nde olaylı sabah
Dikmen Belediyesi’ne ait şantiyede, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile tartışan kişi aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 08.45 sıralarında, Dikmen'de Belediyeye ait şantiyede, S.E. (E-45), Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, S.E. tutuklandı.
 
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