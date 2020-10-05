Dikkatsizlikleri pahallıya mal oldu

Girne çevre yolunda az önce meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Girne - Alsancak çevre yolu olarak bilinen Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde GAÜ Kavşağı yakınlarında iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Saat 17.30 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde doğu istikametinde ilerleyen GV 214 plakalı araç sürücüsünün trafik akışının yavaşlaması nedeniyle kendisinin de süratini düşürmesi sonrasında arkadan gelmekte olan PV 605 plakalı aracın durmaya çalışmasına rağmen duramaması sonrasında arkadan çarpması sonucunda her iki araç orta refüje çıkarak durabildi.
Kaza sonucunda araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan olmamas yüreklere su serpti.
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