Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun ilk kilometrelerinde öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre kaza, saat 12.10 sıralarında Lefkoşa — Gazimağusa anayolunun 1 — 2 km arasında 26 yaşındaki erkek Atajan Mamedov yönetimindeki ML 550 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde ayni istikamete doğru seyretmekte olan 39 yaşındaki erkek Hüsnü Kargılı yönetimindeki LL 521 plakalı birleştirilmiş araca takılı bulunan 430 R plakalı treylerin arka kısmına çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ML 550 plakalı araç yol ortasında bulunan çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarparak yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan ML 550 plakalı araç sürücüsünün tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde halen sürmekte.

