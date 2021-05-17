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Dikkatsizlik yine kaza getirdi

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Haspolat yakınlarında dikkatsizce yan şeride geçen kamyon, araçla çarpıştı

Dikkatsizlik yine kaza getirdi

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Haspolat civarında seyreden bir kamyon, dikkatsizlikle sağ şeride geçerek bir araçla çarpıştı.
Kaza önceki gün 12.45’te meydana geldi.
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda 06FZ9094 plakalı kamyonla seyreden 48 yaşındaki Murat Gün, çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti.
O sırada sağ şeritte aynı istikamette giden 38 yaşındaki Zehra Bilgen yönetimindeki SD 477 plakalı aracın önünü tıkayan kamyon, çarpışmaya neden oldu.
Kaza sonucu SD 477 plakalı araç sürücüsü Zehra Bilgen tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. 
 
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