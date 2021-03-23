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Dikkatsizlik ve sürat=Kaza

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Dikkatsizlik ve sürat=Kaza
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Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi girişinde dikkatsiz  sürücü ile süratli sürücünün karıştığı kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 09.40 sıralarında Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dört şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki erkek Kerem Konuralp yönetimindeki RG 766 plakalı araç sürücüsünün Atatürk Kültür Merkezi önlerine geldiğinde yolun sağ kısmında bulunan otoparka dönmek istemesi nedeniyle yaşandı.

Konuralp’in aracıyla dikkatsizce soldan dördüncü şeride geçmesi sonucu gerisinden soldan dördüncü şerit içerisinde aynı istikamete doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden 27 yaşındaki erkek Doruk Uzun yönetimindeki MB 095 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile yolun sağ kısmına doğru savrulan MB 095 plakalı araç Atatürk Kültür Merkezi’ni çevreleyen demir parmaklıklara ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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