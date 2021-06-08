Dikkatsizlik ve sürat kazaya neden oldu

Gönyeli’de dikkatsiz araç sürücüsü ile süratli motor sürücüsünün sebep olduğu kazada motor sürücüsü yaralandı



Gönyeli’de dün öğleden sonra dikkatsiz araç sürücüsü ile süratli motosikletlinin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15:00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

81 yaşındaki Mustafa Tansel, yönetimindeki SD 572 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Bekir Şevki Naci Sokağa dönüşe geçti ve o esnada cadde üzerinde seyreden 31 yaşındaki Aytekin Uygun yönetimindeki SA 295 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aytekin Uygun’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor