Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki kaza, hasarla atlatıldı



Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda birbiriyle bağlantılı iki trafik kazası meydana geldi.

Saat 11:40 sıralarında, 25 yaşındaki Michael Adebukola Adedokun, yönetimindeki SJ 431 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan 35 yaşındaki Latife Kara yönetimindeki KV 233 plakalı araca arkadan çarptı.

Ardından 45 yaşındaki Mehmet Özbek de yönetimindeki GZ 252 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik kazası yaptığı için yol içerisinde duran Adedokun'un kullanımındaki SJ 431 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmadı.

