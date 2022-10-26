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Dikkatsizlik kaza getirdi

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Alpet trafik ışıklarında, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden anayola çıkan araç sürücüsü, yeşil ışıkta geçen TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı

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Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa'da aceleci sürücü, aniden yola çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Salon aracın, TIR’ın önünü tıkaması sonucu meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı.
Kaza saat 11:00 sıralarında oldu.
Şht Kemal Aksay Caddesi boyunca yönetimindeki LD 138 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden 65 yaşındaki Fatma Beşok, Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sola Dr. Fazıl Küçük Bulvarına giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Zarıp Rahmanov yönetimindeki LL 635  plakalı TIR araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. 
 
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