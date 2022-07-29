Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa'da 80 yaşındaki sürücünün dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.Kaza saat 08.30’da meydana geldi.Çift şeritli yolda sağ şerit içerisinden Batı istikametine doğru seyreden 80 yaşındaki Pervin Gülten Demirağ yönetimindeki MJ 463 plakalı salon araç sürücüsü, yol üzerinde bulunan kavşağa geldiğinde karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Kuzey istikametinde bulunan Yzb.Tekin Yurdabak Caddesi'ne doğru dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Ali Rıza Efendi Caddesi boyunca yolda soldan ikinci şerit içerisinde Doğu istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki İbrahim Halil Kaya yönetimindeki HH 832 plakalı salon araçla çarpıştı.Kaza sonucu yaralanan olmadı.