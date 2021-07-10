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Dikkatsizlik kaza getirdi

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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dikkatsizce şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu

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Dikkatsizlik kaza getirdi

Murat ASLAN
Başkent Lefkoşa'da dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Bir kamyon ve bir kamyonetin karıştığı kazada yaralanan olmaması sevindirdi.
Kaza, saat 08.40 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldi.
MV 536 plakalı kamyon aracı soldan üçüncü şerit içerisinde doğu istikametine doğru kullanan Orhan Teker, Honda trafik ışıklarına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde ikinci şeride geçerek o esnada soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Ali Yıldız yönetimindeki PN 696 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kazada PN 696 plakalı araca 15 bin TL,  MV 536 plakalı araçta ise 8 bin TL hasar oluştu.
 
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