Dikkatsizlik karşı şeritteki araç sürücüsünün canına mal oldu

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, çekici araç sürücüsünün d,reksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride gemesi sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında, 32 yaşındaki Kaya KIRALP, yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan 25 yaşındaki erkek Shohrat ANNNANUROV yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpmasıyla yaşandı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor.