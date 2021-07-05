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Dikkatsizlik evi küle çevriyordu

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Dikkatsizlik evi küle çevriyordu
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Yeşiltepe’de 20 Temmuz Cadddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iki kattan oluşan Valery Voronov’a ait ikametgahın alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izalasyon malzemeleri, tahta ve odunlar ile yaklaşık 4.5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı . Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.
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