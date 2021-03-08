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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Lefkoşa’da Dereboyu’nda bu akşam iki aracın çarpıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 19:45 sıralarında, Lefkoşa’da Citroen Işıkları olarak bilinen Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Abdel Rahman İbrahim, yönetimindeki GN 857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden 26 yaşındaki Kelvin Songo Ngıangıa GIANGIA yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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