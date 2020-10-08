Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Honda Kavşağı olarak bilinen trafik ışıklarında van sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandıPolisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10:40 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 33 yaşındaki Ali Emir yönetimindeki NA 527 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda kavşağı trafik ışıklarına geldiği zaman, önünde aynı istikamete doğru seyreden 65 yaşındaki Mehmet Ali Gürbüz yönetimindeki FS 777 plakalı aracın kırmızı ışık yandığı için durduğu sonrasında, söz konusu araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde refüj üzerine çıkıp önce trafik ışıkları direğine ardından da FS 777 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı.Kaza sonucu yaralanan FS 777 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Gürbüz kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.