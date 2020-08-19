Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Gönyeli Yenikent’te Belediye Bulvarı üzerinde bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 01.20 raddelerinde Gönyeli Yenikent’te Belediye Bulvarı boyunca LU 703 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru süratli bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Ayşe Dilara Öztürk'ün seyrettiği yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçmesi nedeniyle yaşandı.Öztürk’ün aracıyla karşı şeride geçtiği o esnada karşı istikametten gelip batı istikametine doğru seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin 52 yaşındaki Şerife Yaman yönetimindeki LF 666 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde savrulan LU 703 plakalı araç, LF 666 plakalı aracın sağ arka yan kısmına aracının sol arka kısmı ile de çarptı.Kaza sonucu yaralanan LF 666 plakalı araç sürücüsü Şerife Yaman, kaldırılmış olduğu LDH Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi.