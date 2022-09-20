Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Dörtyol kavşağında bu sabah, Mehmet Bulut, yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'na çıkması sonucu trafik kazasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, Mehmet Bulut’un kullandığı araç, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Abi yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

