Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Dörtyol kavşağında bu sabah, Mehmet Bulut, yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'na çıkması sonucu trafik kazasına sebep oldu.
Polis açıklamasına göre, Mehmet Bulut’un kullandığı araç, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Abi yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadı.
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