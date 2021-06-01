Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde öğleden sonra dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada iki araç sürücüsü yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, 48 yaşındaki kadın Banu Keşanlı, yönetimindeki SB 081 plakalı araç ile isimsiz yol üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çevre yoluna giriş yapması sonucu meydana geldi. Keşanlı’nın dikkatsizce çevre yoluna giriş yaptığı esnada çevre yolu üzerinde Alsancak istikametine doğru seyreden 37 yaşındaki Hilkat Keleşoğlu yönetimindeki PU 033 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.