Dikkatsizliği canına mal oluyordu

Girne-Tatlısu anayounun 6-7 km. arasında, bugün saat 13:00 sıralarında, 56 yaşındaki Feyami Hakan Binici, yönetimindeki VZ 825 plakalı motosiklet ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten seyretmekte olan 55 yaşındaki Izzat Charyev yönetimindeki YR 651 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan VZ 825 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

