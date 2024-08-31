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Dikkatsizliği canına mal oldu

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Dikkatsizliği canına mal oldu
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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda ölümlü trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza saat 15.55 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 4 - 5'inci km'leri arasında, Güzelyurt’ta sakin Gürsel Özçırak'ın (E-64), yönetimindeki JG 822 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Bahçeşehir Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla atmasıyla oldu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Özçırak olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
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