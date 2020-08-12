Dikkatsiz tır şoförü faciaya neden oluyordu

Lefkoşa'da Reis Süpermarket bölgesinde tır şöförünün dikkatsizliği sonucu kopardığı elektrik direği ve telleri bölgede büyük hasara neden olurken faciaya ramak kalması büyük şans olarak değerlendirildi.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa'da Rüstemağa Sokak üzerinde,42 yaşındaki Müslüm Baykurt, yönetimindeki TNC 474 plakalı tır araç ile toprak alandaki park yerine dönüşe geçtiği sırada tırın dorsesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik telleri koparken, tellerin bağlı oldugu bir elektrik direği ise kırıldı.Kopan elektrik direği Akrep Motors isimli araba galerisi içerisinde park halinde bulunan bir van aracın üzerine düşmesi sonucu aracın sağ arka camı kırıldı ve kaportası hasar gördü. Kopan elektrik tellerinin yine aynı galeride park halinde bulunan bir minübüs araç üzerine düşerek kaportanın hasar görmesine sebep olurken, kopan elektrik telleri Bülent Yücener'e ait ikametgâhın balkon kısmına da düşerek balkon üzerinde bulunan kiremitleri kırdı. Ayrıca tavanda bulunan suntaların yanarak zarar görmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.