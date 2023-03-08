Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak kamyoneti devirdi

Polisten verilen bişlgiye göre kaza saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, 65 yaşındakiMehmet KIRAT yönetimindeki kapalı kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve akasya ağacına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet KIRAT'ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi halen sürüyor.
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