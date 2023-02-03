Dikkatsiz sürücü yol kenarındaki araçlara çarptı

Lefkoşa Dereboyu’nda yaklaşık bir saat önce meydana gelen trafik kazası korkulu dakikalar yaşattı.
Dikkatsiz araç sürücüs seyir halindeyken, kaldırımda ve yol kenarında araç park eden araçlara çarptı.
Kaldırımda birinin olmaması ise felaketi önledi...
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