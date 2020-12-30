Dikkatsiz sürücü yayayı ve bebeği eziyordu

Lefkoşa'da öğle saatlerine doğru dikkatsiz sürücünün neden olduğu yaya kazasında biri bebek iki kişi yaralandı.Bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Nnamdi Elvis EKWE yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solunda ayni istikamete doğru içinde bebek bulunan bebek arabasıni itmekte olan 40 yaşındaki kadın Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU ve bebek arabasına çarptı..Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan Celal Songur sorumluluğundaki KS 327 plakalı araca ardından Asena Arhun sorumluluğundaki RE 800 plakalı araca çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan yaya Dilek Hatay Bayraktaroğlu ve bebek arabası içerisinde bulunan 18 aylık Deniz GÜÇKAL'ın tedavisi LDH Acil serviste sürüyor. Kazanın hemen ardından olay yerine giden trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan incelemelerde bulundu Soruşturma devam etmekte.