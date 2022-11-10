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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

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Girne’de aracın çarptığı 24 yaşındaki yaya Nur Aktaş yaralandı

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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Ümit ŞEYHUN
Girne’de dün sabah saatlerinde yaşanan kaza, yürekleri ağza getirdi.
Saat 10.20 sıralarında Hirondel Çemberi olarak bilinen kavşak yakınlarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan UD 491 plakalı araç sürücüsü Uwe Sachse bu sırada yolu kuzeyden güneye doğru geçmek isteyen 24 yaşındaki Nur Aktaş’a çarparak  ileriye savurdu.
Kazada yaralanan Aktaş hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Aktaş’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
 
 
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