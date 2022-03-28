Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Girne - Lefkoşa anayolunun Boğazköy mevkiinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza 28.03.2022 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Girne Lefkoşa Anayolu 10 Km üzerinde TRK 287 plakalı aracı Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Menteş ERKEKOĞLU (E-21) o esnada doğu kısmından batı kısmına doğru yolu yaya olarak geçmeye çalışan Melih SELEKER’e (E-40) sağ şerit içerisinde aracının sağ ön kısmı ile çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Melih SELEKER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Araç sürücüsü Menteş ERKEKOĞLU tutuklanmış olup soruşturma devam eder.