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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
Girne - Lefkoşa anayolunun Boğazköy mevkiinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza 28.03.2022 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Girne Lefkoşa Anayolu 10 Km üzerinde TRK 287 plakalı aracı Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Menteş ERKEKOĞLU (E-21) o esnada doğu kısmından batı kısmına doğru yolu yaya olarak geçmeye çalışan  Melih SELEKER’e (E-40) sağ şerit içerisinde aracının sağ ön kısmı ile çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan  Melih SELEKER  kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından  ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır.  Araç sürücüsü Menteş ERKEKOĞLU tutuklanmış olup soruşturma devam eder.
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