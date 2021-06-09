Dikkatsiz sürücü üç yaya çarptı

Girne’de Ecevit Caddesi’nde dün gece yaşanan trafik kazasında, biri çocuk üç kişi yaralandı.
Polis basın bültenine göre 36 yaşındaki Süleyman Kurtuluş dün 20.30 sıralarında NF 371 plakalı salon aracıyla dikkatsiz şekilde seyrederken, yolu geçmeye çalışan yayalar 42 yaşındaki erkek Enver Avcı 41 yaşındaki kadın Selda Avcı ve 9 yaşındaki erkek Yağız Efe Avcı’ya çarptı.
SELDA AVCI YOĞUN BAKIMDA
Kaza sonucu yaralanan yayalar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavilerinin ardından Selda Avcı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine müşahede altına alınırken diğer yaralılar taburcu edildi. Araç sürücüsünün tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.