banner583
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
28 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
23 0
 
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
36 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
banner661

Dikkatsiz sürücü üç yaya çarptı

banner476

banner666
Dikkatsiz sürücü üç yaya çarptı

Girne’de Ecevit Caddesi’nde dün gece yaşanan trafik kazasında, biri çocuk üç kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre 36 yaşındaki Süleyman Kurtuluş dün 20.30 sıralarında NF 371 plakalı salon aracıyla dikkatsiz şekilde seyrederken, yolu geçmeye çalışan yayalar 42 yaşındaki erkek Enver Avcı 41 yaşındaki kadın Selda Avcı ve 9 yaşındaki erkek Yağız Efe Avcı’ya çarptı.

SELDA AVCI YOĞUN BAKIMDA

Kaza sonucu yaralanan yayalar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavilerinin ardından Selda Avcı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine müşahede altına alınırken diğer yaralılar taburcu edildi. Araç sürücüsünün tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.