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Dikkatsiz sürücü, önündeki araca çarptı

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Dikkatsiz sürücü, önündeki araca çarptı

Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde bu sabah 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Emre Yapıcı (E-24), yönetimindeki EK 370 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ergün Atasayan (E-75) yönetimindeki ZMF 168 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağından çıkan EK 370 plakalı araç, bir narenciye bahçesi içerisine girip durdu.  Kaza sonrası alev alan EK 370 plakalı araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile EK 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hamza Abbas’ın (E-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 

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