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Dikkatsiz sürücü önündeki araca arkadan çarptı

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Dikkatsiz sürücü önündeki araca arkadan çarptı
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Girne Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen kazada 21 yaşındaki Tanem Asil yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa Anayolunda 25 yaşındaki Yüksel Ufuk Yükseliş, yönetimindeki FP 777 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 51 yaşındaki Adriye Asil yönetimindeki SZ 145 plakalı aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan SZ 145 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Asil’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin soruşturması devam ediyor.
 
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