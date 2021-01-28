Dikkatsiz sürücü motosikletliyi eziyordu

Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde öğle saatlerinde dikkatsiz sürücünün anayolda U dönüşü yapmaya çalışması sonucunda yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.30 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden 47 yaşındaki kadın Ayjahan Seyitgulyyeva yönetimindeki KE 350 plakalı araç ile yol içerisinde geldiği istikamete doğru (U dönüşü) yapmaya başladığı bir sırada karşı istikametten gelmekte olan 19 yaşındaki İlhan Açıkel yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi LDH Acil Serviste halen sürüyor.

