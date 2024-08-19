Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

Girne - Tatlısu Anayolu’nda, dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.20 sıralarında Girne - Tatlısu Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında kaza oldu. Kazada, Vıdmantas Svazas (E-71), yönetimindeki NC 785 plakalı araç ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizce anayol konumunda bulunan Beşparmaklar Caddesi’ne girdi ve o esnada cadde üzerinde doğuya giden Süleyman Çiftsüren (E-45) yönetimindeki UG 606 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.Çarpmanın etkisi ile savrulan UG 606 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak reklam panosuna çarpıp durdu.Kazada yaralanan NC 785 plakalı araç sürücüsü Vıdmantas Svazas kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.