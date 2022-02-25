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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu
Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Girne'den Lefkoşa yönüne giden sürücüler için ulaşımın St Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yolu üzerinden sağlandığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
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